Шамадыкова (Сангаджиева) Вера Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамадыкова (Сангаджиева) Вера Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1968

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1968

Отец: Сангаджиев Сергей

Мать: Сангаджиева Евдокия

Рождение ребёнка
06.02.1987

Дочь: Перова Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Уланкаев Николай

Элиста, город Элиста, Республика Калмыкия
Бракосочетание
?.10.1987

Муж: Уланкаев Николай

Элиста, город Элиста, Республика Калмыкия
Рождение ребёнка
28.09.1988

Сын: Шамадыков Саранг

Отец ребёнка: Уланкаев Николай

Элиста, город Элиста, Республика Калмыкия
Развод
1992

Муж: Уланкаев Николай

Элиста, город Элиста, Республика Калмыкия