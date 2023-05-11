Шамадыкова (Сангаджиева) Вера Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1968
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1968
Отец: Сангаджиев Сергей
Мать: Сангаджиева Евдокия
Рождение ребёнка
06.02.1987
Дочь: Перова Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Уланкаев Николай
Бракосочетание
?.10.1987
Муж: Уланкаев Николай
Рождение ребёнка
28.09.1988
Сын: Шамадыков Саранг
Отец ребёнка: Уланкаев Николай
Развод
1992
Муж: Уланкаев Николай