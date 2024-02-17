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Тутушев Николай Байкарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Добавил:

Ар
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Тутушев Байкар Назарович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Сын: Тутушев Владимир Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1948

Дочь: Тутушева Галина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1951

Сын: Тутушев Виктор Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1957

Сын: Тутушев Сергей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1987
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