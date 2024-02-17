Тутушев Николай Байкарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти1987
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Тутушев Байкар Назарович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Тутушев Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
09.10.1948
Дочь: Тутушева Галина Николаевна
Рождение ребёнка
19.02.1951
Сын: Тутушев Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
1957
Сын: Тутушев Сергей Николаевич
Смерть
1987