Ерохин Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.09.1930
Дочь: Смольникова Нина Матвеевна
Мать ребёнка: Ерохина Анна Степановна
Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ерохин Валентин Матвеевич
Мать ребёнка: Ерохина Анна Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ерохин Владимир Матвеевич
Мать ребёнка: Ерохина Анна Степановна
Смерть
Неизвестно