Ерохин Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерохин Матвей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1930

Дочь: Смольникова Нина Матвеевна

Мать ребёнка: Ерохина Анна Степановна

Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерохин Валентин Матвеевич

Мать ребёнка: Ерохина Анна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерохин Владимир Матвеевич

Мать ребёнка: Ерохина Анна Степановна

Смерть
Неизвестно
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