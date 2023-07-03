Серебряков И. П.
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1937
Сын: Серебряков Евгений Иванович
Мать ребёнка: Серебрякова Е. В.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Серебрякова Е. В.
Смерть
1943
Похороны
1943
Толстово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область