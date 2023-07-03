Серебряков И. П. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебряков И. П.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1937

Сын: Серебряков Евгений Иванович

Мать ребёнка: Серебрякова Е. В.

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серебрякова Е. В.

Смерть
1943
Похороны
1943
Толстово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область