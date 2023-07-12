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(Лемтюгова) Людмила Алексеевна
(Лемтюгова) Людмила Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Лемтюгов Алексей Карпович
Около 1932 г.р.
Мать
Лемтюгова Вера
Дети
Не указаны
Добавил:
МЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Лемтюгов Алексей Карпович
Мать:
Лемтюгова Вера
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