(Лемтюгова) Людмила Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лемтюгова) Людмила Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1932 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МЕ
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Рождение
Неизвестно

Отец: Лемтюгов Алексей Карпович

Мать: Лемтюгова Вера