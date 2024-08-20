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Ирина Прокопьевна Арина /Ирина Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Автоном Викулович Артамон /Автоном Викулович

Рождение ребёнка
07.10.1910

Сын: Стрельцов Андрей Артамонович

Отец ребёнка: Автоном Викулович Артамон /Автоном Викулович

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
22.08.1912

Дочь: (Стрельцова) Наталья Артамоновна

Отец ребёнка: Автоном Викулович Артамон /Автоном Викулович

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Стрельцова) Устьнья Артамоновна

Отец ребёнка: Автоном Викулович Артамон /Автоном Викулович

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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