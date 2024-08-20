Ирина Прокопьевна Арина /Ирина Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.1910
Сын: Стрельцов Андрей Артамонович
Отец ребёнка: Автоном Викулович Артамон /Автоном Викулович
Рождение ребёнка
22.08.1912
Дочь: (Стрельцова) Наталья Артамоновна
Отец ребёнка: Автоном Викулович Артамон /Автоном Викулович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Стрельцова) Устьнья Артамоновна
Отец ребёнка: Автоном Викулович Артамон /Автоном Викулович
Смерть
Неизвестно