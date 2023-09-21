(Залевская) Варвара Кирпияновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Залевская) Варвара Кирпияновна

Место рождения

Чесновский Раковец, Тернопільська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Залевский Кирпиян

Мать: не указана

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Восприемник
14.09.1888 ст.
Чесновский Раковец, Тернопільська область
Крещение Корнилия Демчана Крестьянин села Чесновского Раковца Андрей Максимов Демчан и законная жена его Параскева Киприанова, оба православного вероисповедания Восприемники: крестьянин села Чеснов... Показать все
Место жительства
14.09.1888 ст.
Гнездычно, Тернопільська область
Смерть
Неизвестно

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