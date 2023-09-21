(Залевская) Варвара Кирпияновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Залевский Кирпиян
Мать: не указана
Восприемник
14.09.1888 ст.
Крещение Корнилия Демчана Крестьянин села Чесновского Раковца Андрей Максимов Демчан и законная жена его Параскева Киприанова, оба православного вероисповедания Восприемники: крестьянин села Чеснов... Показать все
Место жительства
14.09.1888 ст.
Гнездычно, Тернопільська область
Смерть
Неизвестно