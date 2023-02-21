Манаева (Осиева) Татьяна Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМанаева (Осиева) Татьяна Юрьевна

Манаева (Осиева) Татьяна Юрьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1974

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1974

Отец: Осиев Юрий Мандиярович

Мать: Осиева Елизавета Владимировна

Рождение ребёнка
16.05.1995

Дочь: Салмиянова Виктория Алексеевна

Отец ребёнка: Манаев Вячеслав Кимович

Рождение ребёнка
25.07.2001

Сын: Манаев Сергей Вячеславович

Отец ребёнка: Манаев Вячеслав Кимович

Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манаев Вячеслав Кимович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close