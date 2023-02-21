Манаева (Осиева) Татьяна Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1974
Рождение ребёнка
16.05.1995
Дочь: Салмиянова Виктория Алексеевна
Отец ребёнка: Манаев Вячеслав Кимович
Рождение ребёнка
25.07.2001
Сын: Манаев Сергей Вячеславович
Отец ребёнка: Манаев Вячеслав Кимович
Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно