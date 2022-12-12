Карташов Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Карташов Иван Филиппович
Мать: Карташова София Ивановна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Карташов Василий Федорович
Мать ребёнка: Карташова Мария Евдокимовна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Марфа Федоровна
Мать ребёнка: Карташова Мария Евдокимовна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Карташов Дмитрий Федорович
Мать ребёнка: Карташова Мария Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно