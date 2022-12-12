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Карташов Федор Иванович

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Место рождения

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Карташов Иван Филиппович

Мать: Карташова София Ивановна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1842

Сын: Карташов Василий Федорович

Мать ребёнка: Карташова Мария Евдокимовна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Марфа Федоровна

Мать ребёнка: Карташова Мария Евдокимовна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1849

Сын: Карташов Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Карташова Мария Евдокимовна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карташова Мария Евдокимовна

Смерть
Неизвестно
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