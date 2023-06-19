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Щеткин Иван Максимович

Место рождения

Шапочки

Дата рождения

26.08.1814 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1814 ст.

Отец: Щеткин Максим Григорьевич

Мать: Щеткина Анна Трофимовна

Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1814 г. / Раздел "О родившихся", №75. С. 47.
Крещение
30.08.1814 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Восприемники: внук Григорию Иван Гаврилов.
Смерть
Неизвестно