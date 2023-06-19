Щеткин Иван Максимович
Место рождения
Дата рождения26.08.1814 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1814 ст.
Отец: Щеткин Максим Григорьевич
Мать: Щеткина Анна Трофимовна
Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1814 г. / Раздел "О родившихся", №75. С. 47.
Крещение
30.08.1814 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Восприемники: внук Григорию Иван Гаврилов.
Смерть
Неизвестно