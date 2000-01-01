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(Бессонова) Мария Ивановна
(Бессонова) Мария Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.04.1920
Пол
Женский
Отец
Бессонов Иван Васильевич
1893 г.р.
Мать
Бессонова (Косова) Евлинья(Евгения) Андреевна
1893 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛГ
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1920
Отец:
Бессонов Иван Васильевич
Мать:
Бессонова Евлинья(Евгения) Андреевна
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