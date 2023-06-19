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Грищук Дмитрий Никитович

Место рождения

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

После 09.11.1900

Дата смерти

18.10.1984

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 09.11.1900

Отец: Гришук Никита Антонович

Мать: Грищук Ефросинья Евменовна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Восприемник
03.12.1922
Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
у Веры Федоровны Горох
Восприемник
03.12.1922
Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
у Веры Федоровны Горох
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грищук Анисья

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грищук Анисья

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грищук Анисья

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Дмитриевна

Мать ребёнка: Грищук Анисья

Смерть
18.10.1984