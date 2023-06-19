Грищук Дмитрий Никитович
Место рождения
Дата рожденияПосле 09.11.1900
Дата смерти18.10.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 09.11.1900
Восприемник
03.12.1922
у Веры Федоровны Горох
Восприемник
03.12.1922
у Веры Федоровны Горох
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Дмитриевна
Мать ребёнка: Грищук Анисья
Смерть
18.10.1984