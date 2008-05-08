Муравицкая Лидия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1932
Дата смерти08.05.2008
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1932
Рождение ребёнка
01.01.1956
Сын: Казакевич Александр Радионович
Отец ребёнка: Казакевич Радион Александрович
Рождение ребёнка
06.08.1957
Дочь: Казакевич-Сахон Татьяна Радионовна
Отец ребёнка: Казакевич Радион Александрович
Рождение ребёнка
03.03.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Казакевич Радион Александрович
Смерть
08.05.2008