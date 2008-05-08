Муравицкая Лидия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравицкая Лидия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1932

Дата смерти

08.05.2008

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1932

Отец: Муравицкий Александр Ильич

Мать: Карпович Варвара Давыдовна

Рождение ребёнка
01.01.1956

Сын: Казакевич Александр Радионович

Отец ребёнка: Казакевич Радион Александрович

Рождение ребёнка
06.08.1957

Дочь: Казакевич-Сахон Татьяна Радионовна

Отец ребёнка: Казакевич Радион Александрович

Рождение ребёнка
03.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казакевич Радион Александрович

Смерть
08.05.2008
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