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Смирных Павел Дементьевич?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирных Маргарита Павловна

Мать ребёнка: Смирных Нина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирных Римма Павловна

Мать ребёнка: Смирных Нина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирных Муза Павловна

Мать ребёнка: Смирных Нина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирных Нина Ивановна

Рождение ребёнка
11.09.1933

Сын: Смирных Евгений Павлович

Мать ребёнка: Смирных Нина Ивановна

Смерть
1965

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