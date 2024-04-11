Смирных Павел Дементьевич?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирных Маргарита Павловна
Мать ребёнка: Смирных Нина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирных Римма Павловна
Мать ребёнка: Смирных Нина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирных Муза Павловна
Мать ребёнка: Смирных Нина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирных Нина Ивановна
Рождение ребёнка
11.09.1933
Мать ребёнка: Смирных Нина Ивановна
Смерть
1965