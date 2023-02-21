Федоренко Стефанида Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Сын: Федоренко Константин
Отец ребёнка: Федоренко Иван
Рождение ребёнка
1855
Сын: Федоренко Степан
Отец ребёнка: Федоренко Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федоренко Иван
Смерть
Неизвестно