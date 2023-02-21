Федоренко Стефанида Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоренко Стефанида Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1820 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Федоренко Константин

Отец ребёнка: Федоренко Иван

Рождение ребёнка
1855

Сын: Федоренко Степан

Отец ребёнка: Федоренко Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоренко Иван

Смерть
Неизвестно
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