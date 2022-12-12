Кетова (Духонина) Клавдия Степановна
Место рожденияс. Юго-Осокино (Калинино), Перм. губ., Рос имп.
Дата рождения06.01.1889
Дата смерти05.01.1974
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
06.01.1889
Отец: Духонин Степан
Мать: не указана
с. Юго-Осокино (Калинино), Перм. губ., Рос имп.
Рождение ребёнка
25.11.1925
Дочь: Киприянова Таисия Петровна
Отец ребёнка: Кетов Петр Семенович
с. Юго-Осокино (Калинино)
Смерть
05.01.1974
Пермь, Пермский, Пермский край
Похоронена на "Южном" кл. г. Перми рядом с мужем