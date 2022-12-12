Кетова (Духонина) Клавдия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кетова (Духонина) Клавдия Степановна

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Место рождения

с. Юго-Осокино (Калинино), Перм. губ., Рос имп.

Дата рождения

06.01.1889

Дата смерти

05.01.1974

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1889

Отец: Духонин Степан

Мать: не указана

с. Юго-Осокино (Калинино), Перм. губ., Рос имп.
Рождение ребёнка
25.11.1925

Дочь: Киприянова Таисия Петровна

Отец ребёнка: Кетов Петр Семенович

с. Юго-Осокино (Калинино)
Смерть
05.01.1974
Пермь, Пермский, Пермский край
Похоронена на "Южном" кл. г. Перми рядом с мужем
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