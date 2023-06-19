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Кувыркин Иоанн Алексеевич

Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

16.01.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1896

Отец: Кувыркин Алексей Алексеевич

Мать: 1 Жена Кувыркина Александра Александрова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
16.01.1896
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Восприемники: Великосельской волости села Великого крестьянин Алексей Константинов Кувыркин и крестьянская вдова Дарья Семеновичева Иванова. Таинство совершал Тихвинской Единоверческой церкви священни... Показать все
Смерть
Неизвестно