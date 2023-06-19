Кувыркин Иоанн Алексеевич
Место рождения
Дата рождения16.01.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1896
Крещение
16.01.1896
Восприемники: Великосельской волости села Великого крестьянин Алексей Константинов Кувыркин и крестьянская вдова Дарья Семеновичева Иванова. Таинство совершал Тихвинской Единоверческой церкви священни... Показать все
Смерть
Неизвестно