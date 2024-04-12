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Севостьянова ?? Яковлевна

Место рождения

Пересыпкино 1-е, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1939

Дата смерти

1940

Пол

Женский

Добавил:

ЮЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Севостьянов Яков Герасимович

Мать: Желудкова Анна Никифоровна

Пересыпкино 1-е, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1940
Пересыпкино 1-е, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
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