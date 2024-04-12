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Севостьянова ?? Яковлевна
Севостьянова ?? Яковлевна
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Древо
Место рождения
Пересыпкино 1-е
, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Дата рождения
1939
Дата смерти
1940
Пол
Женский
Отец
Севостьянов Яков Герасимович
1899 г.р.
Мать
Желудкова (Синельникова) Анна Никифоровна
1921 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮЖ
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец:
Севостьянов Яков Герасимович
Мать:
Желудкова Анна Никифоровна
Пересыпкино 1-е
, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1940
Пересыпкино 1-е
, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
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