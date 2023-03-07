Ширыкалов Михаил Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширыкалов Михаил Игоревич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1974

Пол

Мужской

Отец

1950 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1974

Отец: Ширыкалов Игорь Викторович

Мать: не указана

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