Логинова (Козина) Анастасия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1926
Дата смерти13.01.1955
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.05.1952
Сын: Логинов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Логинов Владимир Федорович
Смерть
13.01.1955
Рождение ребёнка
15.07.1955
Сын: Логинов Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Логинов Владимир Федорович
Рождение ребёнка
04.05.1959
Отец ребёнка: Логинов Владимир Федорович