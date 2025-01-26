Логинова (Козина) Анастасия Павловна 12.12.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Логинова (Козина) Анастасия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1926

Дата смерти

13.01.1955

Пол

Женский

Добавил:

KL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1926

Отец: Козин Павел Евстегнеевич

Мать: Козина Мария Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логинов Владимир Федорович

Рождение ребёнка
27.05.1952

Сын: Логинов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Логинов Владимир Федорович

Смерть
13.01.1955
Красное-на-Волге, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
15.07.1955

Сын: Логинов Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Логинов Владимир Федорович

Рождение ребёнка
04.05.1959

Сын: Логинов Павел Владимиров

Отец ребёнка: Логинов Владимир Федорович

Красное-на-Волге, Красносельский муниципальный район, Костромская область

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