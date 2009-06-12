Парфёнова Арина Артёмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфёнова Арина Артёмовна

Место рождения

Бисерть, Бисертский, Свердловская область

Дата рождения

12.06.2009

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.2009

Отец: Парфёнов Артём Николаевич

Мать: Парфёнова Ксения Сергеевна

Бисерть, Бисертский, Свердловская область
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