Чередникова (Болтыхова) Юлия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Болтыхов Сергеевна Васильевич
Мать: Марина Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чередникова Ульяна Валентиновна
Отец ребёнка: Чередников Валентин Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болтыхов Илья Александрович
Отец ребёнка: Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чередников Егор Валентинович
Отец ребёнка: Чередников Валентин Андреевич