Чередникова (Болтыхова) Юлия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередникова (Болтыхова) Юлия Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Болтыхов Сергеевна Васильевич

Мать: Марина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чередникова Ульяна Валентиновна

Отец ребёнка: Чередников Валентин Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередников Валентин Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болтыхов Илья Александрович

Отец ребёнка: Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чередников Егор Валентинович

Отец ребёнка: Чередников Валентин Андреевич

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