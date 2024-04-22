Дарья Петрова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: Петр Антонов (Ич)
Мать: Настасья Иванова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
28.01.1868 ст.
Отец ребёнка: Тимофей Иванов (Ич)
Рождение ребёнка
07.09.1872 ст.
Сын: Иосиф Тимофеев (Ич)
Отец ребёнка: Тимофей Иванов (Ич)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Иванов (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно