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Дарья Петрова (Вна)

Место рождения

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: Петр Антонов (Ич)

Мать: Настасья Иванова (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
28.01.1868 ст.

Сын: Василий Тимофеев (Ич)

Отец ребёнка: Тимофей Иванов (Ич)

Рождение ребёнка
07.09.1872 ст.

Сын: Иосиф Тимофеев (Ич)

Отец ребёнка: Тимофей Иванов (Ич)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Иванов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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