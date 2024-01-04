Визир Консантин Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВизир Консантин Васильевич

Визир Консантин Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1922 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Визир Василий

Мать: Визир Миладора

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close