Валюгин Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валюгин Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валюгин Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Валюгина Светлана Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валюгин Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Валюгина Светлана Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котова Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Валюгина Светлана Петровна

Смерть
Неизвестно