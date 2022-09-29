Осмачкин Виталий Серафимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.12.1950
Сын: Осмачкин Владимир Витальевич
Мать ребёнка: Захарова Надежда Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осмачкин Валерий Витальевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осмачкин Дмитрий Витальевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осмачкин Сергей Витальевич
Мать ребёнка: Захарова Надежда Петровна
Смерть
Неизвестно