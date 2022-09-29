Осмачкин Виталий Серафимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осмачкин Виталий Серафимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Осмачкин Серафим Павлович

Мать: Осмачкина Мария Владимировна

Рождение ребёнка
24.12.1950

Сын: Осмачкин Владимир Витальевич

Мать ребёнка: Захарова Надежда Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Надежда Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осмачкин Валерий Витальевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осмачкин Дмитрий Витальевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осмачкин Сергей Витальевич

Мать ребёнка: Захарова Надежда Петровна

Смерть
Неизвестно
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