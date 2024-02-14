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Адигамов Фаткулла Фатихович

Место рождения

д.Зяк- Ишметово Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Адигамов Фатих

Мать: Адигамова Салиха

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.03.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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