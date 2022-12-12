Ахманов Алексей Осипович
Место рождения
Дата рождения25.02.1897
Дата смерти17.11.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
17.11.1949
Минск