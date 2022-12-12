Ахманов Алексей Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахманов Алексей Осипович

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Место рождения

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.02.1897

Дата смерти

17.11.1949

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
17.11.1949
Минск
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