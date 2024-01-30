Евдокия Наумова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Наумова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Акимов

Рождение ребёнка
17.06.1918 ст.

Дочь: Агрипина Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Акимов

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Иштомар Марина Флорова
Смерть
Неизвестно

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