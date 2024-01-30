Евдокия Наумова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Акимов
Рождение ребёнка
17.06.1918 ст.
Дочь: Агрипина Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Акимов
Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Иштомар Марина Флорова
Смерть
Неизвестно