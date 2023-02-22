Стёпочкина Валентина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1942
Рождение ребёнка
24.01.1968
Дочь: Хилько Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Захаров Михаил Максимович
Рождение ребёнка
23.09.1970
Дочь: Захарова Светлана Михайловна
Отец ребёнка: Захаров Михаил Максимович
Рождение ребёнка
12.02.1976
Сын: Захаров Максим Михайлович
Отец ребёнка: Захаров Михаил Максимович