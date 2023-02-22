Стёпочкина Валентина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтёпочкина Валентина Павловна

Стёпочкина Валентина Павловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1942

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1942

Отец: Стёпочкин Павел Васильевич

Мать: Солодухина Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
24.01.1968

Дочь: Хилько Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Захаров Михаил Максимович

Рождение ребёнка
23.09.1970

Дочь: Захарова Светлана Михайловна

Отец ребёнка: Захаров Михаил Максимович

Рождение ребёнка
12.02.1976

Сын: Захаров Максим Михайлович

Отец ребёнка: Захаров Михаил Максимович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close