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Санников сергей Федоров

Место рождения

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

03.09.1836

Пол

Мужской

Отец

1799 г.р.

Мать

Вычислено 1799 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1836

Отец: Санников Федор Иванович

Мать: Санникова Матрена Алексеева

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика