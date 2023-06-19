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Санников сергей Федоров
Санников сергей Федоров
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Место рождения
Санниково
, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Дата рождения
03.09.1836
Пол
Мужской
Отец
Санников Федор Иванович
1799 г.р.
Мать
Санникова Матрена Алексеева
Вычислено 1799 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1836
Отец:
Санников Федор Иванович
Мать:
Санникова Матрена Алексеева
Санниково
, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
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