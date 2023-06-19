Жиляков Василий Харитонович
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти07.01.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1913
Сын: Желяков Пантилимон Васильевич
Мать ребёнка: Желякова Аграфена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена
Смерть
07.01.1938
Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
расстрелян