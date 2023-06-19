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Жиляков Василий Харитонович

Место рождения

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

07.01.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Желиков Харитон Гавриилович

Мать: Жилекова Ефросинья Иоановна

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Желяков Петр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Желяков Пантилимон Васильевич

Мать ребёнка: Желякова Аграфена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена

Смерть
07.01.1938
Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
расстрелян