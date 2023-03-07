Соломахин Василий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения12.02.1910
Дата смерти07.02.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1910
27.02 в метрике
Рождение ребёнка
13.06.1946
Сын: Соломахин Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Соломахина Мария Васильевна
Рождение ребёнка
13.06.1949
Сын: Соломахин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Соломахина Мария Васильевна
Рождение ребёнка
15.03.1951
Рождение ребёнка
02.03.1953
Рождение ребёнка
12.02.1959
Смерть
07.02.1994