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Соломахин Василий Дмитриевич

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Место рождения

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

12.02.1910

Дата смерти

07.02.1994

Пол

Мужской

Отец

После 1878 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

1946 г.р.
1949 г.р.
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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1910

Отец: Соломахин Дмитрий Андреевич

Мать: Соломахина Вера Афанасьевна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
27.02 в метрике
Рождение ребёнка
13.06.1946

Сын: Соломахин Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Соломахина Мария Васильевна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
13.06.1949

Сын: Соломахин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Соломахина Мария Васильевна

Рождение ребёнка
15.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соломахина Мария Васильевна

Рождение ребёнка
02.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соломахина Мария Васильевна

Рождение ребёнка
12.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соломахина Мария Васильевна

Смерть
07.02.1994
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