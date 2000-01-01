Богомягков Перфилий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смерти1815
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Богомягков (богомяков) Андрей Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богомягков Иоанн (Иван) Перфилович
Мать ребёнка: Васса (1 жена)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса (1 жена)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна ( 2 жена)
Смерть
1815