Богомягков Перфилий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богомягков Перфилий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Богомягков (богомяков) Андрей Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богомягков Иоанн (Иван) Перфилович

Мать ребёнка: Васса (1 жена)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса (1 жена)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна ( 2 жена)

Смерть
1815
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