Иванов Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Павел Иванович

Иванов Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1919

Дочь: Иванова Любовь Павловна

Мать ребёнка: Иванова Надежда Ивановна

Место жительства
1919
Николаев, Миколаївська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Надежда Ивановна

Смерть
Неизвестно