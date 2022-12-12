Бычкова Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычкова Евдокия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1999

Дата смерти

18.09.1976

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1919

Сын: Бычков Петр Андреевич

Отец ребёнка: Бычков Андрей Анисимович

Красное Поле, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
18.02.1920

Дочь: Овсянникова Агафья (Галина) Андреевна

Отец ребёнка: Бычков Андрей Анисимович

Красное Поле, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.01.1922

Сын: Бычков Василий Андреевич

Отец ребёнка: Бычков Андрей Анисимович

Красное Поле, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.01.1925

Сын: Бычков Иван Андреевич

Отец ребёнка: Бычков Андрей Анисимович

Красное Поле, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
31.12.1926

Сын: Бычков Филарет Андреевич

Отец ребёнка: Бычков Андрей Анисимович

Красное Поле, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.01.1929

Сын: Бычков Александр Андреевич

Отец ребёнка: Бычков Андрей Анисимович

Красное Поле, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
29.03.1934

Сын: Бычков Афанасий Андреевич

Отец ребёнка: Бычков Андрей Анисимович

Красное Поле, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
02.02.1936

Дочь: Маняева Анна Андреевна

Отец ребёнка: Бычков Андрей Анисимович

Красное Поле, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
26.05.1939

Сын: Бычков Николай Андреевич

Отец ребёнка: Бычков Андрей Анисимович

Красное Поле, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бычков Андрей Анисимович

Смерть
18.09.1976
Зауральский, Еманжелинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение
Около 1999

Отец: не указан

Мать: не указана

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