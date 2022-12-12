Бычкова Евдокия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1999
Дата смерти18.09.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1919
Отец ребёнка: Бычков Андрей Анисимович
Рождение ребёнка
18.02.1920
Дочь: Овсянникова Агафья (Галина) Андреевна
Отец ребёнка: Бычков Андрей Анисимович
Рождение ребёнка
01.01.1922
Отец ребёнка: Бычков Андрей Анисимович
Рождение ребёнка
01.01.1925
Отец ребёнка: Бычков Андрей Анисимович
Рождение ребёнка
31.12.1926
Отец ребёнка: Бычков Андрей Анисимович
Рождение ребёнка
01.01.1929
Сын: Бычков Александр Андреевич
Отец ребёнка: Бычков Андрей Анисимович
Рождение ребёнка
29.03.1934
Сын: Бычков Афанасий Андреевич
Отец ребёнка: Бычков Андрей Анисимович
Рождение ребёнка
02.02.1936
Дочь: Маняева Анна Андреевна
Отец ребёнка: Бычков Андрей Анисимович
Рождение ребёнка
26.05.1939
Отец ребёнка: Бычков Андрей Анисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.09.1976
Зауральский, Еманжелинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение
Около 1999
Отец: не указан
Мать: не указана