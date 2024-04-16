Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлена Васильевна

Елена Васильевна

Место рождения

Давыдовская, Сямженский район, Северный край

Дата рождения

21.04.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Давыдовская, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1875

Сын: Сахаров Василий Семенович

Отец ребёнка: Сахаров Семен Захарович

Давыдовская, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1884

Сын: Сахаров Алексей Семенович

Отец ребёнка: Сахаров Семен Захарович

Давыдовская, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Морозова Елизавета Семеновна

Отец ребёнка: Сахаров Семен Захарович

Давыдовская, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1890

Сын: Сахаров Павлин Семенович

Отец ребёнка: Сахаров Семен Захарович

Давыдовская, Сямженский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close