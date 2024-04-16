Елена Васильевна
Место рождения
Дата рождения21.04.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1852
Рождение ребёнка
1875
Сын: Сахаров Василий Семенович
Отец ребёнка: Сахаров Семен Захарович
Рождение ребёнка
1884
Сын: Сахаров Алексей Семенович
Отец ребёнка: Сахаров Семен Захарович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Морозова Елизавета Семеновна
Отец ребёнка: Сахаров Семен Захарович
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Сахаров Семен Захарович
Смерть
Неизвестно