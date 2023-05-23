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Гриценко Евстрат Миронович
Гриценко Евстрат Миронович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1827
Дата смерти
1855
Пол
Мужской
Отец
Гриценко Мирон Назарьевич
1798 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец:
Гриценко Мирон Назарьевич
Мать: не указана
Смерть
1855
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