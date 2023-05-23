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Гриценко Евстрат Миронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Отец

1798 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Гриценко Мирон Назарьевич

Мать: не указана

Смерть
1855