Иванова Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова Нина Александровна

Иванова Нина Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шкурский Александр Тимовеевич

Мать: Шкурская Екатерина Мефодьевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close