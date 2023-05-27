Катайкин Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катайкин Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1906 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: не указан

Мать: Варламова Анна Архиповна