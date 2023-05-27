Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Катайкин Петр Иванович
Катайкин Петр Иванович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1939
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Варламова Анна Архиповна
1906 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СТ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: не указан
Мать:
Варламова Анна Архиповна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь