Архипова (Новикова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова (Новикова) Валентина

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Место рождения

Липицы, Мещовский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

10.09.1936

Дата смерти

24.01.2015

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1936

Отец: Новиков Сергей

Мать: Новикова Прасковья

Липицы, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
28.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Алексей

Малые Подосинки, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.10.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Алексей

Смерть
24.01.2015
Малые Подосинки, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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