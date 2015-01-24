Архипова (Новикова) Валентина
Место рождения
Дата рождения10.09.1936
Дата смерти24.01.2015
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1936
Отец: Новиков Сергей
Мать: Новикова Прасковья
Рождение ребёнка
28.09.1959
Рождение ребёнка
15.10.1964
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
24.01.2015
Причина смерти: Естественная смерть/старость