Мурашева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1870
Отец ребёнка: Мурашев Кузьма
Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
09.01.1879
Дочь: Лебедева Александра Кузьминична
Отец ребёнка: Мурашев Кузьма
Смерть
Неизвестно