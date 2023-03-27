Мурашева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурашева ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1870

Сын: Мурашев Дмитрий Кузьмич

Отец ребёнка: Мурашев Кузьма

Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
09.01.1879

Дочь: Лебедева Александра Кузьминична

Отец ребёнка: Мурашев Кузьма

Смерть
Неизвестно
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