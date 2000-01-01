Кутырев Иван Сафронович
Место рожденияд. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Марья Ивановна
Мать ребёнка: Кутырева Анна Ивановна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Кутырева Анна Ивановна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Кутырева Анна Ивановна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1846
Сын: Кутырев Николай Сафронович
Мать ребёнка: Кутырева Анна Ивановна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кутырева Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно