Кутырев Иван Сафронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКутырев Иван Сафронович

Кутырев Иван Сафронович

avatar

Место рождения

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Кутырев Сафрон Панкратьевич

Мать: Кутырева Татьяна Михайловна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Марья Ивановна

Мать ребёнка: Кутырева Анна Ивановна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1830

Сын: Кутырев Петр Сафронович

Мать ребёнка: Кутырева Анна Ивановна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Кутырева Анна Ивановна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1846

Сын: Кутырев Николай Сафронович

Мать ребёнка: Кутырева Анна Ивановна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутырева Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close