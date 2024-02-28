Резвушкина (Володина) Аксинья (Ксения) Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резвушкина (Володина) Аксинья (Ксения) Стефанова

Место рождения

с.Архангельское Грибоедово тож Веневского уезда Тульской губернии

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Резвушкина) Наталья Семионова

Отец ребёнка: Резвушкин Семион Федотов

Бракосочетание
31.01.1841

Муж: Резвушкин Семион Федотов

Рождение ребёнка
1843

Сын: Резвушкин Тит Семионов

Отец ребёнка: Резвушкин Семион Федотов

Рождение ребёнка
1848

Сын: Резвушкин Козьма Семионов

Отец ребёнка: Резвушкин Семион Федотов

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Резвушкина) Вера Семионова

Отец ребёнка: Резвушкин Семион Федотов

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Резвушкина) Анна Семинова (Большая)

Отец ребёнка: Резвушкин Семион Федотов

Рождение ребёнка
?.03.1858

Дочь: (Резвушкина) Анна Семионова (Меньшая)

Отец ребёнка: Резвушкин Семион Федотов

Смерть
Неизвестно

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