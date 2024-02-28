Резвушкина (Володина) Аксинья (Ксения) Стефанова
Место рожденияс.Архангельское Грибоедово тож Веневского уезда Тульской губернии
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Резвушкина) Наталья Семионова
Отец ребёнка: Резвушкин Семион Федотов
Бракосочетание
31.01.1841
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Резвушкин Семион Федотов
Рождение ребёнка
1848
Сын: Резвушкин Козьма Семионов
Отец ребёнка: Резвушкин Семион Федотов
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Резвушкина) Вера Семионова
Отец ребёнка: Резвушкин Семион Федотов
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Резвушкина) Анна Семинова (Большая)
Отец ребёнка: Резвушкин Семион Федотов
Рождение ребёнка
?.03.1858
Дочь: (Резвушкина) Анна Семионова (Меньшая)
Отец ребёнка: Резвушкин Семион Федотов
Смерть
Неизвестно