Топоркова (Попова) Евдокия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Топоркова (Попова) Евдокия Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попов Егор Никитович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Топоркова Нина Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Топоркова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Топоркова Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Топоркова Раиса Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Топорков Алексей

Смерть
Неизвестно
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