Топоркова (Попова) Евдокия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Попов Егор Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Топоркова Нина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Топоркова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Топоркова Лидия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Топоркова Раиса Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Топорков Алексей
Смерть
Неизвестно