Шарогродская Елисавета Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШарогродская Елисавета Иванова

Шарогродская Елисавета Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Иоанн Августинович

Мать: не указана

Бракосочетание
09.09.1817 ст.

Муж: Шарогродский Алексей Симеонов

Сквира, Київська область
Рождение ребёнка
1822 ст.

Сын: Шарогродский Павел Алексеев

Отец ребёнка: Шарогродский Алексей Симеонов

Рождение ребёнка
Вычислено 1833 ст.

Дочь: Фёкла Алексеева

Отец ребёнка: Шарогродский Алексей Симеонов

Рождение ребёнка
23.04.1840 ст.

Сын: Шарогродский Георгий Алексеев

Отец ребёнка: Шарогродский Алексей Симеонов

Сквира, Київська область
Рождение ребёнка
19.04.1844 ст.

Дочь: Анастасия Алексеева

Отец ребёнка: Шарогродский Алексей Симеонов

Сквира, Київська область
Рождение ребёнка
02.04.1847 ст.

Сын: Шарогродский Лев Алексеев

Отец ребёнка: Шарогродский Алексей Симеонов

Сквира, Київська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close