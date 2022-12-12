Шарогродская Елисавета Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Иоанн Августинович
Мать: не указана
Бракосочетание
09.09.1817 ст.
Рождение ребёнка
1822 ст.
Сын: Шарогродский Павел Алексеев
Отец ребёнка: Шарогродский Алексей Симеонов
Рождение ребёнка
Вычислено 1833 ст.
Дочь: Фёкла Алексеева
Отец ребёнка: Шарогродский Алексей Симеонов
Рождение ребёнка
23.04.1840 ст.
Сын: Шарогродский Георгий Алексеев
Отец ребёнка: Шарогродский Алексей Симеонов
Рождение ребёнка
19.04.1844 ст.
Дочь: Анастасия Алексеева
Отец ребёнка: Шарогродский Алексей Симеонов
Рождение ребёнка
02.04.1847 ст.
Сын: Шарогродский Лев Алексеев
Отец ребёнка: Шарогродский Алексей Симеонов
Смерть
Неизвестно