Горелов Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорелов Николай Павлович

Горелов Николай Павлович

Место рождения

Moscova, Russian Federation

Дата рождения

24.05.1954

Дата смерти

27.05.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Moscova, Russian Federation
Рождение ребёнка
02.12.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
27.05.2012
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва