Горелов Николай Павлович
Место рожденияMoscova, Russian Federation
Дата рождения24.05.1954
Дата смерти27.05.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Moscova, Russian Federation
Рождение ребёнка
02.12.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
27.05.2012
Похороны
Неизвестно