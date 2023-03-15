(Калинина) Ирина Васильевна
Место рожденияд. Чурилова (Черковщина) Покровского прихода
Дата рожденияОколо 1780
Дата смерти14.01.1845
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Калинин Василий
Мать: не указана
д. Чурилова (Черковщина) Покровского прихода
Рождение ребёнка
27.12.1800
Сын: Расторопов Стефан Петрович
Отец ребёнка: Расторопов Пётр Фокиевич
Захаровское, Целяковская волость, Велико-Устюгский уезд
Смерть
14.01.1845
Бракосочетание
15.05.1845