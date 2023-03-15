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(Калинина) Ирина Васильевна

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Место рождения

д. Чурилова (Черковщина) Покровского прихода

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

14.01.1845

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Калинин Василий

Мать: не указана

д. Чурилова (Черковщина) Покровского прихода
Рождение ребёнка
27.12.1800

Сын: Расторопов Стефан Петрович

Отец ребёнка: Расторопов Пётр Фокиевич

Захаровское, Целяковская волость, Велико-Устюгский уезд
Смерть
14.01.1845
Бракосочетание
15.05.1845

Муж: Расторопов Пётр Фокиевич

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