Мурашова Надежда Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1981
Дочь: Аликина Елена Владимировна
Отец ребёнка: Аликин Владимир Анатольевич
Рождение ребёнка
05.08.1986
Дочь: Аликина Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Аликин Владимир Анатольевич
Бракосочетание
19.09.1989