Мурашова Надежда Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурашова Надежда Валентиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1959

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1981

Дочь: Аликина Елена Владимировна

Отец ребёнка: Аликин Владимир Анатольевич

Рождение ребёнка
05.08.1986

Дочь: Аликина Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Аликин Владимир Анатольевич

Бракосочетание
19.09.1989

Муж: Аликин Владимир Анатольевич

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