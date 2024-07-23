Кузьмина (Шабалова) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьмина (Шабалова) Галина Николаевна

Кузьмина (Шабалова) Галина Николаевна

Место рождения

Степаново, Вологодский район, Вологодская область

Дата рождения

1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Степаново, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Евгеньевна

Отец ребёнка: Кузьмин Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.