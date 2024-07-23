Кузьмина (Шабалова) Галина Николаевна
Место рождения
Дата рождения1941
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Евгеньевна
Отец ребёнка: Кузьмин Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьмин Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно